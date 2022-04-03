Мощное видео обнародовала 3 апреля пресс-служба Патрульной полиции. Она подчеркнула, что все будет Украина.

Заметьте Утром на юге Украины ВСУ сбили 2 российские крылатые ракеты

За маму Одессоньку, за родную жемчуженку, будем жечь бешеную руссню. Победим,

– говорится в сообщении.

Патрульные Одесщины опубликовали мощный ролик: смотрите видео

Российские оккупанты 3 апреля нанесли авиаудар по Одессе. Часть ракет, к счастью, сбила система ПВО. Однако в некоторых районах города вспыхнул пожар.

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