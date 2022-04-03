Потужне відео оприлюднила 3 квітня пресслужба Патрульної поліції. Вона наголосила, що все буде Україна.

Зауважте Вранці на півдні України ЗСУ збили 2 російські крилаті ракети

За маму Одесоньку, за рідну перлиноньку, підпалим скажену русню. Переможемо,

– мовиться у повідомленні.

Патрульні Одещини опублікували потужний ролик: дивіться відео

Російські окупанти 3 квітня завдали авіаудару по Одесі. Частину ракет, на щастя, збила система ППО. Однак у деяких районах міста спалахнула пожежа.

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