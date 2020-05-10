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За материнскую самоотверженность: Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 женщинам

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Звание Мать-героиня 2020 в Украине - кто получил награды
Звання "Мати-героїня" / Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинским женщинам. Почетное звание получили матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и больше детей.

Глава государства 10 мая подписал соответствующий указ. На сайте президента говорится, что женщин наградили за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их развития.

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Скольких женщин и из каких регионов Украины наградили

  • Среди награжденных: 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – в Донецкой, 26 – в Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – в Киевской и 20 – в городе Киева.
  • Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровненской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

На сколько вырастет вознаграждение за звание "Мать-героиня"? В 2020 году вырастет размер единовременного вознаграждения женщинам, которым присвоили почетное звание Украины "Мать-героиня". С 1 января размер вознаграждения составлял 21 020 гривен.

В этом году выплата вырастет еще дважды: в июле и декабре. До конца года "матерям-героиням" будут выплачивать единовременное вознаграждение в сумме 22 700 гривен.

мати героїня
На сколько вырастет вознаграждение за звание "Мать-героиня" в 2020 году / Инфографика Минсоцполитики

Автор: Эмал Наби
Теги: Награды Дети и несовершеннолетние Владимир Зеленский День матери Новости Украины
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