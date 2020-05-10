За материнську самовідданість: Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" 678 жінкам

Президент України Володимир Зеленський 10 травня присвоїв звання "Мати-героїня" 678 українським жінкам. Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей.

Глава держави 10 травня підписав відповідний указ. На сайті президента мовиться, що жінок нагородили за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього розвитку.

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Скількох жінок і з яких регіонів України нагородили

Серед нагороджених – 31 мешканка Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва.

Також званням "Мати-героїня" відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.

На скільки зросте винагорода за звання "Мати-героїня"? У 2020 року зросте розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоїли почесне звання України "Мати-героїня". З 1 січня розмір винагороди становив 21 020 гривень.



Цього року виплата зросте ще двічі: у липні та грудні. До кінця року "матері-героїні" виплачуватимуть одноразову винагороду у сумі 22 700 гривень.



На скільки зросте винагорода за звання "Мати-героїня" у 2020 році / Інфографіка Мінсоцполітики