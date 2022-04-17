В больницах около 300 пострадавших от обстрелов россиян

В Николаевском областном совете сообщили, что в результате обстрелов ранены 11 человек, большинство из которых – гражданские. Среди пострадавших нет детей.

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Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

В Николаевском облсовете отметили, что по состоянию на 17 апреля в больницах области находятся 296 граждан, пострадавших от атак оккупантов.

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