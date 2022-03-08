Соответствующие данные утром 8 марта были обнародованы на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в фейсбуке.

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"Гордимся и благодарим соотечественников, которые вернулись на Родину в сложное для нее время", – подчеркнули пограничники.

Из-за границы передают помощь

Отметим, что пограничники и таможенники продолжают оформлять гуманитарную помощь гражданам Украины и ее защитникам. За прошлые сутки на западных границах было оформлено около 700 транспортных средств с благотворительными грузами.

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