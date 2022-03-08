Відповідні дані зранку 8 березня оприлюднили на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.

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"Пишаємося і дякуємо співвітчизникам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час, – наголосили прикордонники.

З-за кордону передають допомогу

Зазначимо, що прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для громадян України та її захисників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 700 транспортних засобів з благодійними вантажами.

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