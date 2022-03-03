Після відкритого вторгнення Росії лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в’їхали понад 50 тисяч громадян України.

До теми Скільки біженців перетнули кордон за тиждень війни Росії проти України

Серед них близько 80%, тобто майже 40 тисяч, – це чоловіки у віці від 18 до 60 років. Вони хочуть зустрічати "асвабадітєлєй", але не квітами!

Кажуть, що свою землю Путіну просто так не віддадуть.

Якщо не ми, то хто! Тут наш дім, наші сім’ї, треба їх боронити,

– кажуть хлопці.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.