Об этом в фейсбук написал журналист, общественный деятель Александр Черненко. О самом важном – далее в материале.

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Кто должен руководить мобилизацией

Позор с нападениями на работников ТЦК – это прямое следствие того, что избранная власть не хочет брать на себя ответственность за сложные решения. Потому что непопулярно, потому что рейтинги. Третий год мы наблюдаем одну и ту же картину: власть всех уровней самоустраняется, сбрасывая решение проблем на военных. Ну потому что война – для военных, пусть они и занимаются. Воюйте, мобилизуйте, реформируйте ВСУ... Если все это должны делать военные, то зачем нам власть?,

– написал Черненко.

Он сообщил, что в статье 4 Закона о мобилизации четко указано, кто именно должен проводить и нести ответственность за мобилизацию в Украине – ТЦК в этом контексте даже не упоминаются.

Общее руководство осуществляется президентом, все организационное руководство – Кабмином, координация – СНБО. Непосредственно мобилизацией руководят руководители центральных органов исполнительной власти, местных органов власти в городах, селах и так далее. И только потом идут ВСУ – пятые в этом списке.

По закону все вышеперечисленные, начиная от Кабмина и заканчивая поселковой общиной, должны обеспечить явку призывника в ТЦК и СП. И только на этом этапе его военнослужащие должны включиться в процесс. На практике же мобилизацией и вручением повесток у нас занимаются исключительно ТЦК, потому что все остальные самоустранились,

– говорится в заметке.

Черненко сообщил, что ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений в МО, ВСУ, военных формированиях вызвала "на ковер" главкома Сырского и командующего Сухопутных войск Павлюка. Председатель ВСК Анна Скороход и ее коллеги – депутаты обвиняли командующих в срыве мобилизации.

Остается загадкой почему они не вызвали Шмыгаля, Умерова, Литвиненко, городских голов и других ответственных лиц? Конечно, удобнее вешать собак на Сухопутные войска и их структурное подразделение ТЦК. Пусть раненые военнослужащие уговаривают взять повестку, терпят издевательства и унижения. Больше же некому, они же недостаточно для государства сделали,

– заявил Черненко.