Юрист Галина Токмач объяснила, нужно ли, по закону о мобилизации, обновлять данные мужчинам, которые были исключены из воинского учета.
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Исключенные – не военнообязанные
Юрист отмечает, что если лицо было исключено из воинского учета военнообязанных согласно решению ВВК "Непригодны к военной службе с исключением из воинского учета", то оно уже не имеет статуса военнообязанного.
Законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, правила воинского учета, в частности в части обновления персональных данных, тоже не распространяются на такое лицо. Соответственно, вы не будете подлежать призыву на военную службу по мобилизации,
– говорит Галина Токмач.
Что говорит закон
В законе о мобилизации указано, что граждане Украины, которые находятся на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.
Есть три способа обновления данных: путем прибытия самостоятельно в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, в ЦНАП, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. По закону призывники, военнообязанные и резервисты должны находиться на воинском учете по зарегистрированному месту жительства – в соответствующих ТЦК.
Изменения в правилах мобилизации
- Кабинет Министров поддержал постановление о цифровизации бронирования военнообязанных. Это можно будет сделать на портале Дія.
- С 1 июня в Украине отменили статус "ограниченно годного". Теперь военнообязанные могут быть признаны ВВК годными, непригодными, или временно непригодными к военной службе. Мужчины, которые получили статус "ограниченно годных" до 4 июня 2024 года, должны повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев.
- После прохождения ВВК бывшие "ограниченно годные", кроме статуса годного, непригодного и временно непригодного, могут быть признаны также годными к службе по некоторым направлениям и непригодными к военной службе с переосвидетельствованием.
- После обновления данных в приложении Резерв+ эту информацию смогут увидеть правоохранители и сотрудники ТЦК. Обновление военно-учетных данных означает, что военнообязанный выполнил законное требование и не будет оштрафован за нарушение. Однако, военнообязанному, который обновил данные через Резерв+, могут вручить повестку на улице.
- После вступления в силу нового закона о мобилизации, у полиции появились дополнительные полномочия. Теперь полицейские вместе с сотрудниками ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако, правоохранители не могут вручать повестки.