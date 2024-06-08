В частности, и к специальностям в военных вузах. Какие новые специализации там появились, рассказали в Департаменте военного образования и науки Министерства обороны Украины.

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Какие специальности появились в военных вузах Украины

Согласно решениям руководства ВСУ и на основании уточненных заявок на подготовку военных специалистов с высшим образованием с 1 сентября 2024 года начинается подготовка по новым специализациям:

киберзащита и кибервлияние, системы и комплексы ведения киберборьбы;

киберразведка, системы и комплексы специального назначения;

международное сотрудничество в сфере обороны и военной сфере;

управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);

эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов);

социальная работа в Вооруженных Силах.

Как отметили в ведомстве, уточненные заявки присылали заказчики на подготовку военных специалистов.



Какие специальности появились в военных вузах Украины / Инфографика: Сергей Полищук

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