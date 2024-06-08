В частности, и к специальностям в военных вузах. Какие новые специализации там появились, рассказали в Департаменте военного образования и науки Министерства обороны Украины.
Смотрите также Как и когда участник НМТ может получить выписку из сведений результатов тестирования
Какие специальности появились в военных вузах Украины
Согласно решениям руководства ВСУ и на основании уточненных заявок на подготовку военных специалистов с высшим образованием с 1 сентября 2024 года начинается подготовка по новым специализациям:
- киберзащита и кибервлияние, системы и комплексы ведения киберборьбы;
- киберразведка, системы и комплексы специального назначения;
- международное сотрудничество в сфере обороны и военной сфере;
- управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);
- эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов);
- социальная работа в Вооруженных Силах.
Как отметили в ведомстве, уточненные заявки присылали заказчики на подготовку военных специалистов.
Какие специальности появились в военных вузах Украины / Инфографика: Сергей Полищук
К теме Как студент должен подтвердить уровень образования, который получает, для получения отсрочки
Как подтвердить уровень образования, который получаешь
- Юрист Дмитрий Дончак объяснил, как доказать, что лицо получает уровень образования, что выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины "Об образовании".
- Он говорит, что, к сожалению, такой алгоритм новым законом не определен.
- То есть непонятно – или сам военнообязанный должен предоставлять такие доказательства, или в ТЦК должны проверить ваши предыдущие образования.
- При этом можно самостоятельно проверить свои дипломы в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования) по ссылке.
- Возможно, военкоматы, по словам юриста, будут подключены к этой базе и смогут самостоятельно проверять, какое образование уже получил военнообязанный.