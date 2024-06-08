Зокрема, й до спеціальностей у військових вишах. Які нові спеціалізації там з'явилися, розповіли у Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.
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Які спеціальності з'явилися у військових вишах України
Згідно з рішеннями керівництва ЗСУ та на підставі уточнених заявок на підготовку військових фахівців з вищою освітою з 1 вересня 2024 року розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями:
- кіберзахист та кібервплив, системи та комплекси ведення кіберборотьби;
- кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення;
- міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері;
- управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);
- експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів);
- соціальна робота у Збройних Силах.
Як зазначили у відомстві, уточнені заявки надсилали замовники на підготовку військових фахівців.
Які спеціальності з'явилися у військових вишах України / Інфографіка: Сергій Поліщук
До теми Як студент має підтвердити рівень освіти, який здобуває, для отримання відстрочки
Як підтвердити рівень освіти, який здобуваєш
- Юрист Дмитро Дончак пояснив, як довести, що особа здобуває рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України "Про освіту".
- Він каже, що, на жаль, такий алгоритм новим законом не визначений.
- Тобто незрозуміло – чи сам військовозобов'язаний повинен надавати такі докази, чи в ТЦК повинні перевірити ваші попередні освіти.
- При цьому можна самостійно перевірити свої дипломи в базі ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти) за посиланням.
- Можливо, військкомати, за словами юриста, будуть підключені до цієї бази і зможуть самостійно перевіряти, яку освіту вже здобув військовозобов'язаний.