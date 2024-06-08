Зокрема, й до спеціальностей у військових вишах. Які нові спеціалізації там з'явилися, розповіли у Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.

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Які спеціальності з'явилися у військових вишах України

Згідно з рішеннями керівництва ЗСУ та на підставі уточнених заявок на підготовку військових фахівців з вищою освітою з 1 вересня 2024 року розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями:

кіберзахист та кібервплив, системи та комплекси ведення кіберборотьби;

кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення;

міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері;

управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів);

соціальна робота у Збройних Силах.

Як зазначили у відомстві, уточнені заявки надсилали замовники на підготовку військових фахівців.



Які спеціальності з'явилися у військових вишах України / Інфографіка: Сергій Поліщук

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