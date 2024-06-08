Юристка Галина Токмач пояснила, чи потрібно, згідно з законом про мобілізацію, оновлювати дані чоловікам, які були виключені з військового обліку.
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Виключені – не військовозобов'язані
Юристка зазначає, що якщо особа була виключена з військового обліку військовозобов'язаних згідно рішення ВЛК "Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку", то вона вже не має статусу військовозобов'язаного.
Законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правила військового обліку, зокрема в частині оновлення персональних даних, теж не розповсюджуються на таку особу. Відповідно, ви не будете підлягати призову на військову службу під час мобілізації,
– говорить Галина Токмач.
Що говорить закон
У законі про мобілізацію указано, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.
Є три способи оновлення даних: шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, у ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. За законом призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання – у відповідних ТЦК.
Зміни у правилах мобілізації
- Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов'язаних. Це можна буде зробити на порталі Дія.
- З 1 червня в Україні скасували статус "обмежено придатного". Тепер військовозобов'язані можуть бути визнані ВЛК придатними, непридатними, або тимчасово непридатними до військової служби. Чоловіки, які отримали статус "обмежено придатних" до 4 червня 2024 року, мають повторно пройти медогляд протягом 9 місяців.
- Після проходження ВЛК колишні "обмежено придатні", окрім статусу придатного, непридатного і тимчасово непридатного, можуть бути визнані також придатними до служби за деякими напрямками та непридатними до військової служби з переоглядом.
- Після оновлення даних у застосунку Резерв+ цю інформацію зможуть побачити правоохоронці й співробітники ТЦК. Оновлення військово-облікових даних означає, що військовозобов'язаний виконав законну вимогу й не буде оштрафований за порушення. Однак, військовозобов'язаному, який оновив дані через Резерв+, можуть вручити повістку на вулиці.
- Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, у поліції з'явилися додаткові повноваження. Тепер поліцейські разом зі співробітниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Однак, правоохоронці не можуть вручати повістки.