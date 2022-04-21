К сожалению, несколько десятков военных наградили посмертно. Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, сообщает 24 канал.

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Зеленский наградил украинских защитников

Президент отметил, что закончился 56-й день обороны Украины, каждый из которых приближает наше государство к миру.

Уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 49 – посмертно,

– отметил Зеленский.

Еще 5 украинских защитников посмертно получили звание Героя Украины.

"Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность всем, кто встал на защиту нашего государства! Слава Украине!", – подытожил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: