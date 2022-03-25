Спасатели отметили, что, несмотря на все предупреждения и ситуацию, связанную с войной, жители продолжают сжигать сухую траву и мусор.

Важно Красавицу-сову спасли во время пожара сухой травы ужгородские пожарные

"Такая пагубная привычка унесла жизни 3 пенсионерок, которые, сжигая сухую траву, получили ожоги несовместимые с жизнью, а также здоровьем поплатились 3 мужчин, которые травмировались, когда сжигали сухостой", – ообщили в ГСЧС.

Кроме того, из-за этого горели и хозяйственные постройки, так как огонь в сухую ветреную погоду распространяется очень быстро на большую площадь.

"Досадно, что некоторые украинцы готовы платить жизнью и здоровьем, но не готовы отказаться от пагубной привычки сжигать сухую траву", – добавили в ГСЧС.

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