Отметили, что на горе облачно. Видимость ограничена до 30 метров.
Ранее В Карпатах в конце мая все еще лежит снег: фото
Юго-западный ветер достигал 3 – 5 метров в секунду. Температура воздуха составляет +1 градус. Пользователей сети удивило появление снега перед летом.
Ничего себе погода в мае,
– написали в заметке.
Какой будет погода в Карпатах в июне
В Укргидрометцентре отметили, что в горных районах среднемесячная температура воздуха составит +11...+ 18 градусов тепла. Однако на высокогорье Карпат будут морозы – до -5 градусов.
Месячное количество осадков в Карпатах достигнет до 160 миллиметров.