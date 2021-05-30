Отметили, что на горе облачно. Видимость ограничена до 30 метров.

Ранее В Карпатах в конце мая все еще лежит снег: фото

Юго-западный ветер достигал 3 – 5 метров в секунду. Температура воздуха составляет +1 градус. Пользователей сети удивило появление снега перед летом.

Ничего себе погода в мае,

– написали в заметке.

Какой будет погода в Карпатах в июне

В Укргидрометцентре отметили, что в горных районах среднемесячная температура воздуха составит +11...+ 18 градусов тепла. Однако на высокогорье Карпат будут морозы – до -5 градусов.

Месячное количество осадков в Карпатах достигнет до 160 миллиметров.

Обратите внимание! В этом году июнь будет холоднее, чем в прошлом году. В целом погода будет разнообразной: жара будет меняться местами с похолоданием.