Зазначили, що на горі хмарно. Видимість обмежена до 30 метрів.

Раніше У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото

Південно-західний вітер сягав 3 – 5 метрів за секунду. Температура повітря становить +1 градус. Користувачів мережі здивувала поява снігу перед літом.

Нічого собі погода в травні,

– написали під дописом.

Якою буде погода в Карпатах у червні

В Укргідрометцентрі зазначили, що в гірських районах середньомісячна температура повітря становитиме +11...+18 градусів тепла. Однак на високогір’ї Карпат будуть морози – до -5 градусів.

Місячна кількість опадів в Карпатах сягне до 160 міліметрів.

Зверніть увагу! Цьогоріч червень буде холоднішим, ніж минулого року. Загалом погода буде різноманітною: спека мінятиметься місцями з похолодання.