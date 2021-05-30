Зазначили, що на горі хмарно. Видимість обмежена до 30 метрів.
Раніше У Карпатах наприкінці травня все ще лежить сніг: фото
Південно-західний вітер сягав 3 – 5 метрів за секунду. Температура повітря становить +1 градус. Користувачів мережі здивувала поява снігу перед літом.
Нічого собі погода в травні,
– написали під дописом.
Якою буде погода в Карпатах у червні
В Укргідрометцентрі зазначили, що в гірських районах середньомісячна температура повітря становитиме +11...+18 градусів тепла. Однак на високогір’ї Карпат будуть морози – до -5 градусів.
Місячна кількість опадів в Карпатах сягне до 160 міліметрів.