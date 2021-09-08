Пакет санкций 8 сентября на заседании одобрили чиновники. Обращение направили в Совет нацбезопасности и обороны Украины.

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В санкционном списке – 24 юридических лица

В перечне – 24 юридических лица и 6 физических. Они причастны к сооружению и эксплуатации Керченского моста. Это позволило организовать сообщение между оккупированным Крымом и государством-агрессором.

Также причинами для санкций стала незаконная перепланировка парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои деяния. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о необратимости наказания,

– отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Игорь Яременко.

Какие санкции предусмотрены против юридических лиц:

Невозможность пользования имуществом на территории Украины.

Запрет на проведение экспортно-импортных операций.

Невозможность вывода капиталов за пределы территории Украины.

Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

Какие санкции против физических лиц:

Запрет въезда на территорию Украины.

Запрет распоряжаться имуществом на территории Украины.

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Обратите внимание! Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

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После принятия санкций МИД должен обратиться к другим государствам

Если СНБО примет решение о "крымских санкциях", МИД должен уведомить об этом органы ЕС, США, Канады и других государств. Таким образом они смогут ввести аналогичные ограничительные меры.