Пакет санкций 8 сентября на заседании одобрили чиновники. Обращение направили в Совет нацбезопасности и обороны Украины.
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В санкционном списке – 24 юридических лица
В перечне – 24 юридических лица и 6 физических. Они причастны к сооружению и эксплуатации Керченского моста. Это позволило организовать сообщение между оккупированным Крымом и государством-агрессором.
Также причинами для санкций стала незаконная перепланировка парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.
Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои деяния. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о необратимости наказания,
– отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Игорь Яременко.
Какие санкции предусмотрены против юридических лиц:
- Невозможность пользования имуществом на территории Украины.
- Запрет на проведение экспортно-импортных операций.
- Невозможность вывода капиталов за пределы территории Украины.
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.
Какие санкции против физических лиц:
- Запрет въезда на территорию Украины.
- Запрет распоряжаться имуществом на территории Украины.
- Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
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После принятия санкций МИД должен обратиться к другим государствам
Если СНБО примет решение о "крымских санкциях", МИД должен уведомить об этом органы ЕС, США, Канады и других государств. Таким образом они смогут ввести аналогичные ограничительные меры.