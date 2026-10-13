Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение Национальной гвардии "Лазар" является единственной в мире воинской частью, способной провести точную доразведку и почти одновременно уничтожить такое количество артиллерийских систем на широком фронте.

Артиллерийские орудия остаются одними из самых защищенных и замаскированных целей, которые российские войска защищают значительными силами.

Революция в войне дронов и массовое уничтожение техники

Павел Елизаров в октябре 2022 года создал первую в мире воинскую часть тяжелых ударных дронов на системе связи "Старлинк". Он разработал первый серийный "Старлинк-бомбардировщик" и сформировал среду для его массовой эксплуатации.

Благодаря этому дроны-бомбардировщики превратились из средств диверсионных рейдов в надежную конвейерную систему поражения врага по всему фронту. Спецподразделение продемонстрировало результативность, которую практически невозможно повторить из-за сокращения производства российской бронетехники.

С 21 октября 2022 года по 30 сентября 2026 года спецподразделение "Лазар" выполнило огромный объем боевой работы, верифицированный в системе "Дельта". За это время бойцы поразили 105 тысяч вражеских целей.

Более 100 тысяч пораженных целей и уничтоженных танков

Среди уничтоженной техники и сил противника – 258 систем ПВО, 2383 танка, 950 самоходных артиллерийских установок, 389 реактивных систем залпового огня, 353 пушки и миномета, 3813 боевых машин пехоты и 9163 оккупанта.

Для сравнения: подразделение ликвидировало около 55 % от общего количества танков РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это в полтора раза больше, чем находится на вооружении Франции, Великобритании, Германии и Польши, взятых вместе.

Такое же количество танков уничтожила вся армия обороны Израиля на всех фронтах Войны Судного дня 1973 года.

Путь командира и боевые достижения

Бывший бизнесмен и телепродюсер Павел Елизаров посвятил себя защите Украины. Позже он занимал должность заместителя командующего Военно-воздушными силами, однако его отставка стала тяжелой потерей для сил обороны.

Как отмечает Бутусов, именно Елизаров обладает масштабом и талантом для создания системы, способной опередить врага в войне за господство в небе.

Напомним, что в июле заместитель командующего ВВС " Павел Елизаров подал в отставку" вслед за увольнением Михаила Федорова.