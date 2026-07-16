Об этом решении он сообщил 16 июля на своей странице в фейсбуке.

Почему возник конфликт в военном руководстве?

Решение президента Владимира Зеленского уволить главу оборонного ведомства вызвано серьезными разногласиями во взглядах на ведение войны с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Дополнительным катализатором конфликта стали несогласованные закупки для армии, что привело к системному кризису между сторонниками концепции "технологической войны" и консервативным видением Генерального штаба. Эпицентром этих кадровых изменений и принятия решений остается Министерство обороны Украины в Киеве.

В то же время новым министром обороны в правительстве после окончательной отставки Федорова, скорее всего, станет действующий глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Кто такой Павел Елизаров и каков его вклад в дела фронта?

Павел Елизаров, известный под позывным "Лазар", до полномасштабного вторжения был известным бизнесменом, медиапродюсером ток-шоу "Шустер live" и совладельцем студии Савика Шустера.

С 24 февраля 2022 года он вступил в ряды Территориальной обороны, а впоследствии создал и финансировал высокоэффективное спецподразделение беспилотных систем Lasar's Group в составе Национальной гвардии. За время боевых действий это подразделение уничтожило российской техники на колоссальную сумму – более 13 миллиардов долларов, причем каждый пятый уничтоженный вражеский танк записан именно на их счет.

Официальное назначение Елизарова заместителем командующего Воздушными силами ВСУ состоялось 19 января 2026 года по прямой инициативе Михаила Федорова и с согласия главы государства. Его главной задачей в Штабе Командования Воздушных сил ВСУ в Виннице стало реформирование "малой ПВО", оптимизация мобильных огневых групп и масштабная интеграция дронов-перехватчиков. Однако чиновник сначала отказывался от этой роли из-за нереалистичных сроков создания "антидронового купола" к лету 2026 года.

С какими проблемами столкнулся реформатор?

Процесс реформирования столкнулся с яростным сопротивлением системы. В конце апреля 2026 года в резонансном интервью для "Украинской правды" Елизаров обнародовал шокирующие результаты внутреннего аудита Воздушных сил. Выяснилось, что из более чем 300 экипажей ПВО лишь 66 смогли сбить за год более 10 вражеских беспилотников типа "Шахед". В то же время 170 экипажей, что составляет более 50 процентов от общего числа, не сбили ни одного дрона.

"Мы в машине без педалей",

– жестко раскритиковал тогда систему за неэффективное управление и бюрократию заместитель командующего.

Ситуацию осложняли и серьезные материальные потери. Согласно расследованию The Atlantic, за несколько месяцев до официального назначения Елизарова российским ракетным ударом был полностью уничтожен главный завод, производивший беспилотники для нужд Lasar's group. В результате этой атаки были безвозвратно утрачены высокотехнологичное оборудование и оружие на общую сумму 35 миллионов долларов.

Что было известно ранее?

Несмотря на все бюрократические препятствия и внутреннее сопротивление, команда технократов успела продемонстрировать весомые результаты. В день своей вероятной отставки Михаил Федоров опубликовал развернутый отчет, в котором отдельно отметил успешную интеграцию Павла Елизарова в структуру Воздушных сил и внедрение современной процедуры анализа каждой атаки, известной как After Action Review. Благодаря этим инновационным подходам процент успешного перехвата вражеских дронов в Украине вырос с 83 до 91 процента, а показатель уничтожения крылатых ракет совершил беспрецедентный скачок с 47 до 87 процентов.