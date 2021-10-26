Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил в эфире одного телеканалов.

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За ошибку – до 300 тысяч долларов

Народный депутат отметил, что "приходят разного рода люди, которые рассказывают, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы допустить ошибку и они могли спокойно свободно передвигаться за границу и не иметь проблем, вот и все".

Просто продали этот список, к сожалению, это правда жизни. Я скажу так, мне кажется, что случайных ошибок там не было вообще,

– добавил Давид Арахамия.

Обратите внимание! В Совете национальной безопасности и обороны проинформировали, что из-за ошибки ответственность понесли 8 должностных лиц МВД. Часть из них понизили в званиях, а остальные – лишились работы.

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