За закон проголосовали 257 парламентариев. Водителю, который откажется проходить контроль, придется заплатить 51 тысячу штрафа.
Актуально Рада приняла за основу законопроект о критической инфраструктуре: что он предусматривает
Также такую же сумму придется выложить за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законами документы.
Какие еще наказания предусмотрены законом:
- в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно – 8500 гривен;
- в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20% – 17 тысяч гривен,
- в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30% – 34 тысячи гривен;
- в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 30% – 51 тысяча гривен.
Читайте также Звучит оскорбительно "большое воровство", – Зеленский ответил на критику строительства дорог
В этом случае админответственность за такие нарушения несет ответственное лицо – физическое или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.