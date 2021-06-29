За закон проголосували 257 парламентарів. Водію, який відмовиться проходити контроль, доведеться заплатити 51 тисячу штрафу.
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Також таку саму суму доведеться викласти за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортну накладну або інші визначені законами документи.
Які ще покарання передбачені законом:
- у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно – 8500 гривень;
- у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20% – 17 тисяч гривень,
- у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30% – 34 тисячі гривень;
- у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30% – 51 тисяча гривень.
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У цьому випадку адмінвідповідальність за такі порушення несе відповідальна особа – фізична або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.