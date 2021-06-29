За закон проголосували 257 парламентарів. Водію, який відмовиться проходити контроль, доведеться заплатити 51 тисячу штрафу.

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Також таку саму суму доведеться викласти за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортну накладну або інші визначені законами документи.

Які ще покарання передбачені законом:

у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно – 8500 гривень ;

; у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20% – 17 тисяч гривень ,

, у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30% – 34 тисячі гривень ;

; у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30% – 51 тисяча гривень.

Зверніть увагу! Водія можуть звільнити від такої відповідальності, якщо є дозвіл на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

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У цьому випадку адмінвідповідальність за такі порушення несе відповідальна особа – фізична або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.