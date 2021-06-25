Як сказав український лідер в інтерв'ю, "Велике будівництво" – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала.

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Він назвав реформу інфраструктури однією з головних в Україні. За його словами, це розуміють і світові лідери, і президент США.

Я вважаю, що достатньо образливо звучить "велике крадівництво", але кожна людина має право говорити, але під словами повинні бути докази. Я вважаю це дуже крутою реформою, якою користуються абсолютно всі українці,

– підкреслив Зеленський.

Не всі бачать результат

Зеленський пояснив, що критика може виникати ще й через те, що не всі українці бачать результат. Він зазначив, що у межах "Великого будівництва" ремонтують та будуть лише ті дороги, які перебувають на балансі "Укравтодору".

"Великого будівництва" немає в містах, тому що немає цих доріг на балансі "Укравтодору", але за містами всі бачать результат. Тому образливо звучить "велике крадівництво",

– заявив президент.

За його словами, не варто критикувати щось безпідставно. Як сказав український лідер: якщо ж дійсно є якість докази, то – будь ласка. Він наголосив, що не прикриватиме тих, хто буде красти на цьому проєкті.

Що відомо про "Велике будівництво" в Україні