Одну из братских могил разбирают. Об этом сообщили в Киевской ОВА 12 апреля.

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За период оккупации захватчики убили больше 400 жителей Бучанской общины,

– говорится в сообщении.

На территории местного храма началась эксгумация массового захоронения мирных жителей в Буче.

Каждое тело рассматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Большинство людей умерли от огнестрельных и осколочных ранений.

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