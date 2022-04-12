Одну з братських могил наразі розбирають. Про це повідомили в Київській ОВА 12 квітня.

Зверніть увагу Бородянка оживає: сотні волонтерів та рятувальників працюють майже цілодобово

За період окупації загарбники вбили понад 400 жителів Бучанської громади,

– мовиться в повідомленні.

На території місцевого храму розпочалась ексгумація масового поховання мирних жителів у Бучі.

Кожне тіло розглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. Більша частина людей померла від вогнепальних та уламкових поранень.