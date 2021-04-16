Компания "Эпицентр К" построит в Харькове спорткомплекс олимпийского резерва для спортсменов.

Лучшие украинские тяжелоатлеты и их тренеры за победу в Чемпионате Европы 2021 получили существенное денежное поощрение от группы компаний "Эпицентр".

Президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат Верховной Рады и соучредитель компании "Эпицентр К" Александр Герега поздравил украинских спортсменов с победой.

"На последнем чемпионате Европы наши тяжелоатлеты собрали настоящий урожай золотых медалей. Эти спортивные победы дают четкий стимул продолжать работать. Итак, после чемпионата компания "Эпицентр" будет еще больше вкладывать в развитие украинского спорта – это социальный взнос и миссия нашей компании. Очень скоро мы поедем в Харьков, чтобы заложить там первый камень под строительство нового современного Центра – спортивного комплекса олимпийского резерва как минимум на 50 помостов. Харьковщина дает нам большие результаты и веру в будущее многих видов украинского спорта. Поэтому мы хотим поддерживать спорт не только на Хмельнитчине, где построено и успешно работает 5 современных спортивных комплексов "Эпицентр", но и на востоке Украины", – отметил Александр Герега.

По его словам, в перспективе также возродить спортивные традиции на Днепропетровщине.

Напомним, на Чемпионате Европы 2021 в Москве украинская сборная по тяжелой атлетике завоевала рекордное количество медалей, заняв первое место в общем медальном зачете и завоевав 6 медалей: 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу.

В целом украинские чемпионы с учетом наград в упражнениях (рывке, толчке и сумме многоборья) привезли на родину 17 медалей – из них 10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Такая безусловная победа по количеству медалей на Чемпионате Европы в сборной Украины по тяжелой атлетике впервые. Несмотря на то, что бороться за награды в соревновании международного класса, которые проводились на территории страны-агрессора, нашим спортсменам было непросто.

Искренне горжусь тем, что гимн Украины 4 раза раздался этой весной в Москве – именно столько золотых медалей получили спортсмены и спортсменки в общем зачете Чемпионата Европы 2021. Также 17 раз во время Чемпионата поднимался флаг Украины за каждую из полученных наград. Впереди – Олимпиада, на которой, надеюсь, тяжелоатлеты продемонстрируют высокий уровень. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы подготовить их к соревнованиям как можно лучше,

– отметила соучредитель компании "Эпицентр К" Галина Герега.

Призы от компании получили чемпионы сборной – Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп, Алина Марущак, Анастасия Лысенко, Дмитрий Вороновский, тренеры женской и мужской сборной и личные тренеры спортсменов.

На Чемпионате Европы 2021 украинцы завоевали победу у соперников-штангистов из 37 стран мира.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал в весовой категории до 109 кг две золотые медали – в толчке (226 кг) и сумме многоборья (407 кг).

Тяжелоатлетка Анастасия Лысенко в весовой категории +87 кг заняла второе место в рывке (116 кг), толчке (136 кг) и сумме многоборья (252 кг), получив три серебряные медали.

Отлично проявили себя также Ирина Деха и Камила Конотоп, которые установили европейские рекорды в рывке, толчке и сумме многоборья. Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг завоевала три золота: в рывке – 95 кг, толчок – 113 кг и сумме многоборья – 208 кг, став абсолютной чемпионкой Европы. Свои 3 золота Ирина Деха завоевала в весовой категории до 76 кг – с результатом соревнований 113 кг в рывке, 135 кг в толчке и 248 кг в сумме многоборья и стала абсолютной чемпионкой Европы.

Еще одна наша штангистка, Алина Марущак, в весовой категории до 81 кг завоевала 2 золота: в рывке – 109 кг и в сумме многоборья – 236 кг и бронзу в толчке – 127 кг.

В весовой категории до 55 кг украинские тяжелоатлеты получили 3 бронзовые награды. Две из них – у Дмитрия Вороновского – в толчке (137 кг) и сумме многоборья (247 кг) и одна у молодой спортсменки Ангелины Ломачинской, которая заняла третье место в рывке (67 кг).

"Победа в общем зачете медалей на Чемпионате Европы – это заслуга наших спортсменок, спортсменов, их тренеров, а также Федерации и меценатов. В частности, Александра Гереги, который, несмотря на сложные времена, всячески поддерживает украинских тяжелоатлетов, обеспечивая им достойные условия для качественной тренировки в спорткомплексах "Эпицентр" и выплачивая денежные стипендии сильнейшим спортсменам, в частности Ирине Деха, Анастасии Лысенко и Дмитрию Чумаку. Именно поэтому, несмотря на наличие серьезных соперников, наша сборная, даже после длительного перерыва в выступлениях на международных соревнованиях, которые в прошлом году были отменены из-за пандемии, сегодня демонстрирует хорошие результаты", – отмечает главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике стал последним лицензионным соревнованием к Олимпийским играм 2021, которые должны состояться этим летом в Японии.

"Когда звучал гимн Украины в Москве, я сказал себе: "Мы это сделали!". 99,9 % моего успеха – это спортивный клуб "Эпицентр", который обеспечивает для тренировки украинских тяжеловесов лучшие возможности – современное спортивное оборудование и спортивные базы, качественные реабилитационные услуги, трехразовое спортивное питание повышенной калорийности, а также прямое финансирование многих других необходимых элементов для подготовки. Все это очень хорошо влияет на процесс тренировки и подготовки к международным соревнованиям", – сказал Дмитрий Чумак, украинский тяжелоатлет, трехкратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса.