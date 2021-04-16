Компанія "Епіцентр К" побудує в Харкові спорткомплекс олімпійського резерву для спортсменів.

Найкращі українські важкоатлети та їхні тренери за перемогу в Чемпіонаті Європи 2021 отримали суттєве грошове заохочення від групи компаній "Епіцентр".

Президент Федерації важкої атлетики України, народний депутат Верховної Ради та співзасновник компанії "Епіцентр К" Олександр Герега привітав українських спортсменів із перемогою.

"На останньому чемпіонаті Європи наші важкоатлети зібрали справжній врожай золотих медалей. Ці спортивні перемоги дають чіткий стимул продовжувати працювати. Отже, після чемпіонату компанія "Епіцентр" буде ще більше вкладати в розвиток українського спорту – це соціальний внесок і місія нашої компанії. Дуже скоро ми поїдемо в Харків, щоб закласти там перший камінь під будівництво нового сучасного Центру – спортивного комплексу олімпійського резерву як мінімум на 50 помостів. Харківщина дає нам великі результати та віру в майбутнє багатьох видів українського спорту. Тому ми хочемо підтримувати спорт не лише на Хмельниччині, де побудовано і успішно працює 5 сучасних спортивних комплексів "Епіцентр", а й на Сході України", – наголосив Олександр Герега.

За його словами, в перспективі також відродити спортивні традиції на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи 2021 у Москві українська збірна з важкої атлетики виборола рекордну кількість медалей, посівши перше місце в загальному медальному заліку та завоювавши 6 медалей: 4 золота, 1 срібло та 1 бронзу.

Загалом українські чемпіони з урахуванням нагород у вправах (ривку, поштовху та сумі багатоборства) привезли на Батьківщину 17 медалей – з них 10 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.

Така безумовна перемога за кількістю медалей на Чемпіонаті Європи в збірної України з важкої атлетики вперше. Попри те, що виборювати нагороди в змаганні міжнародного класу, які проводились на теренах країни-агресора, нашим спортсменам було непросто.

Щиро пишаюсь тим, що гімн України 4 рази пролунав цієї весни в Москві – саме стільки золотих медалей отримали спортсмени і спортсменки в загальному заліку Чемпіонату Європи 2021. Також 17 разів під час Чемпіонату підіймався прапор України за кожну з отриманих нагород. Попереду – Олімпіада, на якій, сподіваюсь, важкоатлети продемонструють високий рівень. Ми, зі свого боку, зробимо все, щоб підготувати їх до змагань якнайкраще,

– зазначила співзасновниця компанії "Епіцентр К" Галина Герега.

Призові від компанії отримали чемпіони збірної – Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп, Аліна Марущак, Анастасія Лисенко, Дмитро Вороновський, тренери жіночої та чоловічої збірної й особисті тренери спортсменів.

На Чемпіонаті Європи 2021 українці вибороли перемогу в суперників-штангістів із 37 країн світу.

Український важкоатлет Дмитро Чумак виборов у ваговій категорії до 109 кг дві золоті медалі – в поштовху (226 кг) та сумі багатоборства (407 кг).

Важкоатлетка Анастасія Лисенко у ваговій категорії +87 кг зайняла друге місце в ривку (116 кг), поштовху (136 кг) та сумі багатоборства (252 кг), отримавши три срібні медалі.

Відмінно проявили себе також Ірина Деха та Каміла Конотоп, які встановили європейські рекорди в ривку, поштовху та сумі багатоборства. Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг здобула три золота: в ривку – 95 кг, поштовху – 113 кг та сумі багатоборства – 208 кг, ставши абсолютною чемпіонкою Європи. Свої 3 золота Ірина Деха виборола у ваговій категорії до 76 кг – з результатом змагань 113 кг у ривку, 135 кг у поштовху та 248 кг у сумі багатоборства та стала абсолютною чемпіонкою Європи.

Ще одна наша штангістка, Аліна Марущак, у ваговій категорії до 81 кг завоювала 2 золота: в ривку – 109 кг та в сумі багатоборства – 236 кг і бронзу в поштовху – 127 кг.

У ваговій категорії до 55 кг українські важкоатлети отримали 3 бронзові нагороди. Дві з них – у Дмитра Вороновського – в поштовху (137 кг) та сумі багатоборства (247 кг) і одна в молодої спортсменки Ангеліни Ломачинської, яка посіла третє місце в ривку (67 кг).

"Перемога в загальному заліку медалей на Чемпіонаті Європи – це заслуга наших спортсменок, спортсменів, їхніх тренерів, а також Федерації та меценатів. Зокрема, Олександра Гереги, який, попри складні часи, усіляко підтримує українських важкоатлетів, забезпечуючи їм гідні умови для якісного тренування в спорткомплексах "Епіцентр та виплачуючи грошові стипендії найсильнішим спортсменам, зокрема Ірині Деха, Анастасії Лисенко та Дмитру Чумаку. Саме тому, попри наявність серйозних суперників, наша збірна, навіть після тривалої перерви у виступах на міжнародних змаганнях, які торік були скасовані через пандемію, сьогодні демонструє гарні результати", – зазначає головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучінов.

Цей чемпіонат Європи з важкої атлетики став останнім ліцензійним змаганням до Олімпійських ігор 2021, які мають відбутися цього літа в Японії.

"Коли звучав гімн України в Москві, я сказав собі: "Ми це зробили!". 99,9 % мого успіху – це спортивний клуб "Епіцентр", який забезпечує для тренування українських важкоатлетів найкращі можливості – сучасне спортивне обладнання та спортивні бази, якісні реабілітаційні послуги, трьохразове спортивне харчування підвищеної калорійності, а також пряме фінансування багатьох інших необхідних елементів для підготовки. Все це дуже добре впливає на процес тренування та підготовки до міжнародних змагань", – сказав Дмитро Чумак, український важкоатлет, трикратний чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу.