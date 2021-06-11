Сейчас в Украине предусмотрена ответственность за похищение человека, однако субъектом такого преступления не может быть один из родителей ребенка.

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Раду просят наказывать родителей тюрьмой за похищение ребенка

Комитетом принято решение рекомендовать Раде включить в повестку дня пятой сессии проект закона: о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за похищение ребенка одним из родителей (№5549),

– говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что похищение одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя, наказывается ограничением свободы. Отцу или матери грозит ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет.

Обратите внимание! В некоторых странах мира, в частности Канаде и многих штатах США, самочинное изменение места жительства ребенка без согласия другого родителя, с которым проживает ребенок, является похищением ребенка. За это там предусмотрена уголовная ответственность.