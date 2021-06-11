Наразі в Україні передбачена відповідальність за викрадення людини, однак суб'єктом такого злочину не може бути один з батьків дитини.
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Раду просять карати батьків в'язницею за викрадення дитини
Комітетом прийнято рішення рекомендувати Раді включити до порядку денного п'ятої сесії проєкт закону: про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків (№5549),
– йдеться у повідомленні.
Документ передбачає, що викрадення одним з батьків дитини, яка перебувала на законних підставах в іншого з батьків, карається обмеженням волі. Батьку або матері загрожуватиме обмеженням або позбавлення волі терміном до 6 років.