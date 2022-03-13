Информацию о ПВО еще устанавливают. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

Важно Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области: выпустили 8 ракет

По предварительным данным, сработала система ПВО, но это предварительные данные. Одна из ракет была сбита,

– рассказал Денисенко.

Заметим, ранним утром во Львовской области впервые с начала войны услышали взрывы. Российские террористы обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности. Информацию о потерпевших устанавливают.

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