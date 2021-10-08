В Украине никакой помощи металлургии последние лет 15 точно не было. Нагрузка только повышалась. Внутренний рынок сократился – его никто не стимулировал, разве что только последние пару лет через инфраструктурное строительство,
– сказал он.
Рыженков добавил, что при этом нельзя менять налоговую политику для наполнения бюджета, как это происходит в Украине.
"Политики применяют другой аргумент: у металлургов много денег – пусть они поделятся. Но тут есть одна проблема. Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет", – считает гендиректор.
Юрий Рыженков уверен, что для наполнения бюджета просто улучшается фискальная дисциплина, по которой непочатый край работы. Налоговая политика меняется для того, чтобы придать импульс развитию или затуханию каких-то секторов, рассказал генеральный директор.