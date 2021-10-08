В Україні жодної допомоги металургії останні років 15 точно не було. Навантаження тільки підвищувалося. Внутрішній ринок скоротився – його ніхто не стимулював, хіба що тільки останні пару років через інфраструктурне будівництво,
– сказав він.
Риженков додав, що при цьому не можна змінювати податкову політику для наповнення бюджету, як це відбувається в Україні.
"Політики застосовують інший аргумент: у металургів багато грошей – нехай вони поділяться. Але тут є одна проблема. Жодна нормальна країна не змінює податкову політику для того, щоб наповнити бюджет", – вважає гендиректор.
Юрій Риженков впевнений, що для наповнення бюджету просто поліпшується фіскальна дисципліна, з якої непочатий край роботи. Податкова політика змінюється для того, щоб надати імпульс розвитку або загасання якихось секторів, розповів генеральний директор.