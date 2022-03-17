За это время оккупанты повредили 40 домов. Об этом 17 марта сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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За последние 24 часа на Луганщине в результате обстрелов 4 погибших и 10 раненых – все в Рубежном, по области повреждено 40 домов,

– заявил Гайдай.

На Луганщине возникло 16 пожаров, которые спасатели продолжают тушить. Также работники ГСЧС за сутки развезли 32 тонны воды на нужды гражданского населения и более 11 тонн гуманитарной помощи.

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