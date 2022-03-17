За цей час окупанти пошкодили 40 будинків. Про це 17 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За останні 24 години на Луганщині внаслідок обстрілів 4 загиблих та 10 поранених – усі в Рубіжному, по області пошкоджено 40 будинків,

– заявив Гайдай.

На Луганщині виникло 16 пожеж, які рятувальники продовжують гасити. Також працівники ДСНС за добу розвезли 32 тонни води на потреби цивільного населення та понад 11 тонн гуманітарної допомоги.

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