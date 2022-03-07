Темпы ввоза в Украину гуманитарной помощи растут. В частности, из-за упрощенного механизма пересечения украинской границы для иностранных грузов.

Интересно За сутки через железнодорожный вокзал проходит около 50 тысяч человек, – Садовый

Благодаря слаженной работе перевозчиков, таможни и Укрзализныци жители пострадавших населенных пунктов или вынужденно покинувшие свой дом могут быстрее получить гуманитарную помощь.

В частности, Украина получает продукты питания, одежду, средства личной гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, другие товары.

В основном гуманитрану помощь получают через Львовскую, Закарпатскую, Волынскую таможню. Также поступают грузы через Одесскую, Черновицкую, Черкасскую таможни.

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