Об этом сказал представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер 5 апреля. В этот день прошло специальное заседание совета этой организации в Вене.

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Это широкая сеть сообщений о зверствах

Он акцентировал на том, что уничтожение украинцев в Буче не является случаем террора. Ведь это лишь один из многих зафиксированных эпизодов зверства россиян.

Это не действия какого-нибудь одного солдата или двух. Они являются частью более широкой тревожной сети сообщений о зверствах. Все российские силы – от солдат на местах до отдающих приказы генералов – должны понести ответственность за свои действия,

– сказал Карпентер.

Он акцентировал внимание на том, что США предупреждали мир о военных преступлениях, которые будут совершать путинские войска. Посол вспомнил несколько преступлений россиян в Украине:

катастрофические картины разрушений из Мариуполя;

сообщения о десятках тысяч людей, похищенных или депортированных российскими войсками;

шокирующие описания изнасилований и атак в городах, которые кремль цинично назвал "освобожденными".

После этого дипломат призвал присутствующих сделать все, чтобы началось расследование всего, что делает Кремль в Украине. Майк Карпентер считает, что каждый причастный к преступлениям должен понимать, что его накажут.