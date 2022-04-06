Про це сказав представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер 5 квітня. В цей день відбулося спеціальне засідання ради цієї організації у Відні.

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Це широка мережа повідомлень про звірства

Він акцентував на тому, що знищення українців у Бучі не є випадком терору. Адже це лише один із багатьох зафіксованих епізодів звірства росіян.

Це не дії якогось одного солдата чи двох. Вони є частиною ширшої тривожної мережі повідомлень про звірства. Усі російські сили – від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази, – повинні понести відповідальність за свої дії,

– сказав Карпентер.

Він акцентував на тому, що США попереджали світ про воєнні злочини, які будуть скоювати путінські війська. Посол згадав кілька злочинів росіян в Україні:

катастрофічні картини руйнувань з Маріуполя;

повідомлення про десятки тисяч людей, яких викрали чи депортували російські війська;

шокуючі описи зґвалтувань та атаки у містах, які кремль цинічно назвав "звільненими".

Після цього дипломат закликав присутніх зробити все, щоб почалося розслідування всього, що робить Кремль в Україні. Майк Карпентер вважає, що кожен причетний до злочинів має розуміти, що його покарають.

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