Монастырский подчеркнул, что Россия массово злоупотребляет инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений, а также преследования политических противников. В частности, из Украины.

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Россия должна быть исключена из состава организации @INTERPOL_HQ за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов,

– заявил Монастырский.

Монастырский призвал Исполнительный совет немедленно принять соответствующее решение.

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