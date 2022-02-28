Монастырский подчеркнул, что Россия массово злоупотребляет инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений, а также преследования политических противников. В частности, из Украины.
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Россия должна быть исключена из состава организации @INTERPOL_HQ за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов,
– заявил Монастырский.
Монастырский призвал Исполнительный совет немедленно принять соответствующее решение.
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