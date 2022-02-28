Монастирський наголосив, що Росія масово зловживає інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів, а також – переслідування політичних ворогів. Зокрема, з України.

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Росія має бути виключена зі складу організації @INTERPOL_HQ за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів,

– заявив Монастирський.

Монастирський закликав Виконавчу раду негайно ухвалити відповідне рішення.

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