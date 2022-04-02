Вчера состоялась "13 и 14 серия" любимого "сериала" о Чернобаевке. Двумя ударами украинские военные уничтожили почти батальон оккупантов. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время телемарафона, передает 24 канал.

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Масштаб уже не тот, но техники горело все равно много

Да, украинские военные уничтожили самоходную артиллерию оккупантов, палаточный городок и около 32 единиц бронетехники.

За два удара уничтожить батальон – это очень много (удачный результат – 24 канал). Но раньше было и лучше. Уничтожали передовые командные пункты российской группировки. Да и так хорошо! – отметил Арестович.

Добавим, оккупанты не просто так постоянно лезут в Чернобаевку. Тамошний аэродром чрезвычайно стратегически важен для захватчиков из-за нюанса с самолетами и вертолетами. Однако украинские военные "тепло" там встречают.

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