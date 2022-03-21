По данным пограничников, сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Важно Очереди на границах Украины: в ГПСУ рассказали об актуальной ситуации

Для пересечения границы в ЕС рекомендуют выбирать пункты пропуска на границах с:

Венгрией,

Словакией,

Румынией,

Молдовой.

В течение 20 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек. Приблизительно 17 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых мужчины, приехавшие для защиты Родины.

Спасибо нашим соотечественникам! В целом, с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 351 тысяч наших земляков,

– сообщили пограничники.

Добавим, что из-за войны с Россией в Украине военное положение продлится, по меньшей мере, до 25 апреля. В это время взрослым мужчинам запрещено уезжать за границу. Правда, есть некоторые исключения.

Какие мужчины имеют право выезжать за границу

у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет; заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

на содержание которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет; самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет.

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять его уход;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО;

у которых есть I или II группа инвалидности при наличии соответствующего удостоверения или справки МСЭК (медико-социальной экспертизы), или пенсионного удостоверения, или удостоверения назначения социальной помощи.