За даними прикордонників, наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Важливо Черги на кордонах України: у ДПСУ розповіли про актуальну ситуацію

Для перетину кордону до ЄС рекомендують обирати пункти пропуску на кордонах з:

Угорщиною,

Словаччиною,

Румунією,

Молдовою.

Натомість протягом 20 березня до України повернулися майже 20 тисяч осіб. Приблизно 17 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що приїхали задля захисту Батьківщини.

Дякуємо нашими землякам! Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча наших земляків,

– повідомили прикордонники.

Додамо, що через війну з Росією в Україні воєнний стан триватиме щонайменше до 25 квітня. У цей час дорослим чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Щоправда, є певні винятки.

Які чоловіки мають право виїжджати за кордон

які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років; які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років.

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, що можуть здійснювати його догляд;

чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО;

які мають I або II групу інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки МСЕК (медико-соціальної експертизи), або пенсійного посвідчення, або посвідчення про призначення соціально допомоги.

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