Чкаловскому скверу в Киеве ничего не угрожает, кроме благоустройства. Так акцию за сохранение сквера рядом с ул. Гончара, 55Б, прокомментировал Роман Ткаченко, исполнительный директор ООО "Дилайвест", которая является девелопером проекта.

"В последнее время со стороны отдельных депутатов Киевсовета происходит открытая манипуляция и подмена понятий по поводу этого строительства. Почему этот вопрос решили сделать медийным именно сейчас? Видимо, скоро выборы и часть политиков переживают, что не попадут в городской совет. Тезисы о строительстве в парке – это не что иное, как манипуляция общественным мнением и нагнетание искусственного социального напряжения среди жителей района и всех киевлян. Мы первые среди защитников сквера Чкалова", – заявил застройщик.

По словам Ткаченко, в сквере присутствовали отдельные представители общественных организаций, которые являются действующими членами комиссий КГГА и активно используют свое служебное положение для рейдерских атак на предприятие.

"В результате противоправных действий в центре города среди бела дня вооруженные хулиганы разрушили строительный забор, подвергая опасности детей и их родителей, находившихся на детской площадке рядом. Наша компания открыта к общению с реальной общиной и местными жителями. А всем преступным действиям будет дана правовая оценка: уже сейчас открыты уголовные производства в отношении лиц, препятствующих законной хозяйственной деятельности и наносящих ущерб нашему предприятию".

Также Ткаченко опроверг информацию, которую распространяют оппоненты строительства.

По словам девелопера, стройплощадка содержится на смежном со сквером участке. О захвате сквера, устройстве проездов через сквер, строительстве в нем – речь не идет.

Поэтому для снятия социального напряжения компания добровольно отказалась от части участка в пользу города и потребностей жителей района.

"Арендатор в феврале этого года подал ходатайство о разделе земельного участка и передачи его части площадью 170 кв. м. общине города для нужд сквера. Копии соответствующих документов были переданы председателю земельной комиссии представителем застройщика. Кроме этого, строительство будет на 12 этажей, а не на 16, как заявляют в отдельных СМИ", – добавляют в "Дилайвесте".

Отдельно Ткаченко прокомментировал обвинения в незаконности строительства. По его словам, легальность строительства была установлена решением Хозяйственного суда г. Киева и Верховного суда Украины. С 2017 г. строительство было приостановлено и до сегодняшнего момента оно не ведется. К тому же застройщиком заранее оплачено более 2 млн долларов в бюджет как паевой взнос в развитие инфраструктуры города Киева.

Просим киевлян быть максимально внимательными: не распространять непроверенную информацию, критически относиться к заказным материалам, всегда сопоставлять противоположные точки зрения и делать собственные выводы, чтобы не стать жертвами манипуляций и интриг накануне местных выборов. Мы будем бороться с клеветой и манипуляционными тезисами, которые позволяют себе распространять в сети интернет отдельные депутаты и должностные лица с низкой социальной ответственностью,

– заявил представитель "Дилайвеста".