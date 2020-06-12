Чкалівському скверу в Києві нічого не загрожує, крім благоустрою. Так акцію за збереження скверу поруч з вул. Гончара, 55Б, прокоментував Роман Ткаченко, виконавчий директор ТОВ "Ділайвест", яка є девелопером проєкту.

"Останнім часом з боку окремих депутатів Київради відбувається відкрита маніпуляція та підміна понять із приводу цього будівництва. Чому це питання вирішили зробити медійним саме зараз? Мабуть, скоро вибори і частина політиків переживають, що не потраплять до міської ради. Тези про будівництво в парку – це ніщо інше як маніпуляція громадською думкою і нагнітання штучного соціального напруження серед жителів району та всіх киян. Ми перші серед захисників скверу Чкалова", – заявив забудовник.

За словами Ткаченка, у сквері були присутні окремі представники громадських організацій, які є чинними членами комісій КМДА та активно використовують своє службове становище для рейдерських атак на підприємство.

"Внаслідок протиправних дій у центрі міста серед білого дня озброєні хулігани зруйнували будівельний паркан, наражаючи на небезпеку дітей та їхніх батьків, що перебували на дитячому майданчику поруч. Наша компанія відкрита до спілкування з реальною громадою та місцевими жителями. А всім злочинним діям буде надано правову оцінку: вже зараз відкриті кримінальні провадження щодо осіб, що перешкоджають законній господарській діяльності та завдають збитків нашому підприємству".

Також Ткаченко спростував інформацію, яку поширюють опоненти будівництва.

За словами девелопера, будмайданчик міститься на суміжній зі сквером ділянці. Про захоплення скверу, влаштування проїздів через сквер, будівництво в ньому – не йдеться.

Тому для зняття соціального напруження компанія добровільно відмовилася від частини ділянки на користь міста і потреб жителів району.

"Орендар у лютому цього року подав клопотання про розподіл земельної ділянки та передання її частини площею 170 кв. м громаді міста для потреб скверу. Копії відповідних документів було передано голові земельної комісії представником забудовника. Окрім цього, будівництво буде на 12 поверхів, а не на 16, як заявляють у окремих ЗМІ", – додають у "Ділайвесті".

Окремо Ткаченко прокоментував звинувачення у незаконності будівництва. За його словами, легальність будівництва було встановлено рішенням Господарського суду м. Києва та Верховного суду України. З 2017 р. будівництво було призупинено, і до сьогоднішнього моменту воно не ведеться. До того ж забудовником наперед сплачено понад 2 млн доларів у бюджет як пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста Києва.

Просимо киян бути максимально уважними: не розповсюджувати неперевіреної інформації, критично ставитися до замовних матеріалів, завжди співставляти протилежні точки зору та робити власні висновки, щоб не стати жертвами маніпуляцій та інтриг напередодні місцевих виборів. Ми боротимемося з наклепом та маніпуляційними тезами, які дозволяють собі розповсюджувати в мережі інтернет окремі депутати та посадові особи з низькою соціальною відповідальністю,

– заявив представник "Ділайвесту".