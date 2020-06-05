За псевдомитингующих под стенами Укрзализныци и Мининфраструктуры могут взяться правоохранительные органы.

С соответствующим заявлением и фактами противоправных действий заказчиков, организаторов и участников митинга в Нацполицию обратилась председатель профсоюза первичной профсоюзной организации филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця".

В частности, она отмечает, что под "Укрзализныцей" и Мининфраструктуры ежедневно собираются проплаченные митинги, направленные против перевозчика.

Фактически проплаченными участниками указанных мероприятий являются лица, которые никакого отношения к АО"Укрзализныця" не имеют, что они не скрывают в публично распространенных интервью... Непосредственными организаторами и исполнителями массовых мероприятий являются Опря Сергей, Павленко Леонид и Здовбицкий Иван,

– сообщила правоохранителям председатель профсоюзной организации.

Глава профсоюза попросила Нацполицию начать досудебное расследование в уголовном производстве.

Также согласно заявлению, председатель профсоюзной организации допускает, что к организации этих акций может быть причастен – Василий Дутчак, и.о. председателя правления Чао "Киевский электровагоноремонтный завод" (Чао "КЭВРЗ").

Также как ранее сообщали СМИ, данные проплаченные митинги в том числе могут быть связаны с компаниями, которых не допустили к тендеру по закупке масел УЗ из-за неполноты представленных документов. "В войне за попытку "нагреть карман" на тендере соревнуются компании, которые поставляют масла двух производителей: ООО "Миро" (продукция ООО НПП "Агринол") и ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (продукция – ООО "КСМ-Протек")", – писали журналисты. При этом Антимонопольный комитет признал правомерность решений "Укрзализныци" на тендере. Как заявляли в УЗ, данные действия по блокировке поставили под угрозу закупку масел и выполнение железнодорожных перевозок.

КЭВРЗ – частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит "Укрзализныци", занимается ремонтами пригородных электропоездов. Ежегодный оборот предприятия – свыше 600 млн грн. Как утверждают источники в УЗ, в ходе недавнего аудита предприятия был выявлен ряд грубейших нарушений и был поднят вопрос об увольнении с должности Василия Дутчака. После этого под стены УЗ и МИУ регулярно начали ходит псевдомитингующие.

Переговорщиком от так называемых митингующих выступает Сергей Опря, который в интервью СМИ публично подтверждает, что не имеет никакого отношения к Укрзализныце.