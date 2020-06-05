За псевдомітинги під стінами Укрзалізниці та Мінінфраструктури можуть взятися правоохоронні органи.

З відповідною заявою і фактами протиправних дій замовників, організаторів і учасників мітингу в Нацполіцію звернулася голова профспілки первинної профспілкової організації філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, вона зазначає, що під "Укрзалізницею" і Мінінфраструктури щодня збираються проплачені мітинги, спрямовані проти перевізника.

Фактично проплаченими учасниками зазначених заходів є особи, які ніякого відношення до АТ"Укрзалізниця" не мають, цього вони не приховують в публічно поширених інтерв'ю... Безпосередніми організаторами і виконавцями масових заходів є Опря Сергій, Павленко Леонід і Здовбіцький Іван,

– повідомила голова профспілкової організації.

Глава профспілки попросила Нацполіцію почати досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Також згідно із заявою, голова профспілкової організації допускає, що до організації цих акцій може бути причетний – Василь Дутчак, і в.о. голови правління ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (ПрАТ "КЕВРЗ").

Також як раніше повідомляли ЗМІ, дані проплачені мітинги в тому числі можуть бути пов'язані з компаніями, яких не допустили до тендеру із закупівлі масел УЗ через неповноту поданих документів. "У війні за спробу "нагріти кишеню" на тендері змагаються компанії, які постачають масла двох виробників: ТОВ "Миро" (продукція ТОВ НВП "Агрінол") і ТОВ "Август Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (продукція – ТОВ "КСМ-Протек")", – писали журналісти. При цьому Антимонопольний комітет визнав правомірність рішень "Укрзалізниці" на тендері. Як заявляли в УЗ, дані дії з блокування поставили під загрозу закупівлю масел і виконання залізничних перевезень.

КЕВРЗ – приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належить Укрзалізниці, займається ремонтами приміських електропоїздів. Щорічний оборот підприємства – понад 600 млн грн. Як стверджують джерела в УЗ, в ході недавнього аудиту підприємства було виявлено ряд грубих порушень і було піднято питання про звільнення з посади Василя Дутчака. Після цього під стіни УЗ і МІУ регулярно почали ходить псевдомітинги.

Перемовником від так званих мітингувальників виступає Сергій Опря, який в інтерв'ю ЗМІ публічно підтверджує, що не має ніякого відношення до Укрзалізниці.