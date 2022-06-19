Министр обороны заявил, что прочел все сообщения. Однако не успевает ответить всем лично.

На основе взаимности: как работает и что дает Украине "Рамштайн-3"

Резников подчеркнул: он гордится тем, что у него – огромное количество друзей. Министр обороны подчеркнул, что главное пожелание – победы Украины и мира для украинцев – вместе точно удается реализовать.

Поделюсь с вами польским тостом, который я изучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн". "За российский военный флот, до дна!",

– заявил Резников.

Министр обороны подвел итоги "Раштайн-3"

В июне 2022 года Резников 2 дня находился в Брюсселе . Там министр обороны провел немало встреч со многими политиками из разных стран мира. Темой разговоров была война России с Украиной. Обсуждали, что делать, чтобы она завершилась победой Украины.

Также состоялось третье заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Ключево: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", – подытожил Резников.

Кроме того, министр обороны побывал на встрече министров обороны стран НАТО. Резников подчеркнул, что впервые эта встреча состоялась с участием 4 стран, не входящих в Альянс. Речь идет об Украине, Грузии, Швеции и Финляндии. По словам Резникова, коллеги уже подтвердили, что Украина де-факто уже член этой семьи.

Министр обороны также провел около десяти двусторонних встреч с главами оборонных ведомств стран НАТО. Резников подчеркнул, что все они выразили поддержку ВСУ и украинскому народу.

Министр обороны добавил, что гордится украинскими защитниками и защитницами. Также Резников гордится тем, что все коллеги восхищаются нашими воинами и их победой. Мир понимает, что борьба идет не только за Украину, но и за свободную Европу.

Также Резников провел встречу с Беном Уоллесом – министром обороны Великобритании.

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