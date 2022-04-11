Соответствующие фото обнародовали в телеграм-канале, который следит за военной активностью в Беларуси.

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Авторы утверждают, что фотографии были сделаны на аэродроме в Барановичах. Именно туда 11 апреля прилетал российский Ил-76, который мог доставить новую партию этих ракет.

С белорусского аэродрома запускают ракеты с возмутительными надписями / Фото из телеграма "Беларускі Гаюн"

Ранее этот телеграм-канал писал, что в районе сел Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область, Беларусь) обнаружили обломки ракеты. При детальном анализе снимков выяснилось, что тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ упала.

Тогда мы писали, что такие ракеты могут нести истребители-бомбардировщики Су-34. И напомним, что незадолго до взрыва, в 10:57 и 11:00 с военного аэродрома в Барановичах пошли на взлет в сторону Украины 2 истребителя,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в Ричице в Беларуси рядом с границами России и Украины зафиксировали эшелон с военной техникой российских вооруженных сил.