Відповідні світлини оприлюднили у телеграм-каналі, який стежить за воєнною активністю у Білорусі.

Важливо Туди літали вертольоти, але бійці потрапили в полон, – Арестович про кроки Києва щодо Маріуполя

Автори стверджують, що фотографії були зроблені на аеродромі у Барановичах. Саме туди 11 квітня прилітав російський Іл-76, який міг привезти нову партію цих ракет.

З білоруського аеродрому запускають ракети з обурливими написами / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"

Раніше цей телеграм-канал писав, що в районі сел Теребличі, Оздамічі та Ольгомель (Брестська область, Білорусь) знайшли уламки ракети. При детальному аналізі знімків з'ясувалося, що тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЕ впала.

Тоді ми писали, що такі ракети можуть нести винищувачі-бомбардувальники Су-34. І нагадаємо, що незадовго до вибуху, о 10:57 та 11:00 з військового аеродрому в Барановичах пішли на зліт у бік України 2 винищувачі,

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що у Річиці в Білорусі, що поруч з кордонами Росії та України, зафіксували ешелон з військовою технікою російських збройних сил.